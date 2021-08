A Música volta ao Parque em Cascais

© DR

Por Miguel Fernandes 26 Agosto, 2021 • 16:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Hipódromo Manuel Possolo volta a dar palco ao Festival Música no Parque que, na semana passada, já recebeu, em três noites, Pedro Mafama e Dino D`Santiago, Cláudia Pascoal e Fernando Daniel, Mimi Froes e Os 4 e Meia.

O Festival tem agora uma segunda parte nesta quinta-feira, sexta-feira e sábado com várias propostas diferentes que vão do espetáculo Deixem o Pimba em Paz com o humorista Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, cantora dos Clã, esta quinta-feira ao encerramento, no sábado com os Xutos e Pontapés.

A noite de 26 de agosto conta com a guitarra de Filho da Mãe e o espetáculo Deixem o Pimba em Paz com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo dos Clã, sexta-feira, 27, com Marco Rodrigues e Carminho e sábado, 28, com Churky e depois os Xutos e Pontapés no encerramento do festival agora com mais tempo para se poder usufruir das noites de verão no Hipódromo Manuel Possolo depois dos espetáculos terminarem. O recinto fecha à meia-noite.