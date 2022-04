A Noite de Saramago na noite de Abril

© João Grisantes

Faz parte das comemorações do centenário do nascimento de José Saramago e Ricardo Simões, diretor do Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana, e que encena esta peça, quis fazer teatro, em vez de adaptar um romance de Saramago. A Noite, é teatro, dedicado a Luzia Maria Martins, que a encomendou, e que José Saramago escreve: a pessoa que o "achou capaz de escrever uma peça".

Embora primeiro Saramago tenha recusado no início, mas como relembra Ricardo Simões, José Saramago quis de facto escrever esta peça, com as palavras para serem ditas em palco.

A Noite acontece precisamente na noite de 24 para 25 de abril, de 74, na redação de um jornal, um jornal, mas que pode ser a redação do Diário de Notícias, que Saramago bem conhecia, um tratado de jornalismo.

É o desafio do tamanho do mundo para fazer esta peça com dezoito personagens, 12 atores, mas o Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana quis avançar e seguir em frente.

Há um aviso do próprio José Saramago: qualquer semelhança com personagens da vida real e seus ditos e feitos é pura coincidência. Evidentemente!

A Noite de José Saramago, estreia amanhã à noite, quinta-feira 7 de abril, às 21h00, pela Companhia do Teatro do Noroeste-Centro Dramático de Viana, na sala principal do Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, e fica até 24 de abril.