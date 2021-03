A poesia de muito mundo, em Leiria

© créditos reservados

RONDA já era um festival onde a palavra queria dizer isso mesmo, rondar a poesia por todos os lugares, agora o RONDA foi rondar o resto do mundo, mesmo que tenha sido em modo digital, mas as palavras assim também funcionam.

Juntar 200 convidados de cerca de 40 paises, estiveram nas várias formas em Leiria, para um Festival que promete a vereadora da cultura da camara de Leiria Anabela Graça, correu tão bem que vai ter futuro, no futuro. Superou as expectativas, tudo o que tinham pensado, disse Anabela Graça, vereadora da Cultura e educação da camara municipal de Leiria, à TSF, para fazer o inventário de tudo o que foi dito e feito no RONDA Leiria Poetry Festival.

Entre as mesas, as entrevistas, os lançamentos de livros e os concertos, houve, em Leria, mesmo por via digital, poetas de todo o mundo a lerem os seus próprios poemas, vídeo-poemas e pequenas performances poeticas, sem intermediários sem tradução, am audição livre

Uma dimensão mais global do Festival de Poesia, Ronda teve lado a lado poetas, pensadores e artistas conhecidos em Portugal, com outros que apesar de serem nomes conhecidos e reconhecidos nos seus próprios países e até internacionalmente, mas que são perfeitos desconhecidos em Portugal, ou melhor será dizer quer eram, embora muitos destes não tenham obra traduzida em português. Os poetas que falaram em nome próprio, o som das suas próprias palavras escritas e ditas na sua própria língua. É uma certa musicalidade das palavras que se entendem para alem da dimensão linguistica de cada uma.

Uma ode à poesia, mas também aos poetas, e um tempo em Leiria, para lembrar um da cidade, 400 anos depois, mas a homenagem que avivou as palavras do poeta Francisco Rodrigues Lobo, que vai o poeta da cidade durante todo estes dias de 2021, até dezembro.

Na cidade da cantigas de amigo, de D.Dinis, muitas escritas ali mesmo, poderia termos ouvido a voz do rei, a poesia tudo pode, até encher Leria de palavras, com RONDA Leiria Poetry Festival