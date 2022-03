A Rádio, sempre a Rádio, o som e o amor

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 07 Março, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A rádio somos nós, revela Carla Vasconcelos, que encena o espetáculo e segue com Luísa Cruz esta ideia de relembrar a rádio, a rádio das caras escondidas, de nomes que ninguém esquece, das orquestras e das canções ao vivo e dos teatro radiofónicos, num palco onde cada um dos atores tem o nome próprio. Os nomes só mudam quando fazem personagens de radio novelas.

A Rádio cheia de gente a trabalhar, mas também a ouvir, lá dentro, relembrar esses programas de rádio onde os ouvintes também podiam ver no estúdio.

Nesta aventura, como lhe chama Luísa Cruz, com Carla Vasconcelos e este elenco que forma uma tribo, também conseguiram convencer Júlio Isidro, homem da rádio e agora pela primeira vez homem de teatro. Luisa Cruz nem sabe muito como é que Júlio Isidro aceitou o desafo, mas está a ensinar e também a aprender muito com esta rádio no teatro.

"O amor é um som que reclama eco", é uma frase de Julio Dinis que também é convocado com as Pupilas do Senhro Reitor, em teatro radiofónico. A rádio terá esse esse lado encantatório, que nos entra na cabeça e imaginamos tudo, como se víssemos, e no fundo estamos a ver tudo, é a rádio.

IDEIA ORIGINAL Carla Vasconcelos e Luísa Cruz TEXTO E ENCENAÇÃO Carla Vasconcelos [Rádio Novela As Pupilas do Sr. Reitor, de Júlio Dinis (adaptação); Os Rostos das Vozes, de Júlio Isidro] DIREÇÃO DE ATORES Luísa Cruz INTERPRETAÇÃO Carla Vasconcelos, João Fernandes, João Henriques, Júlio Isidro e Luísa Cruz CENOGRAFIA E FIGURINOS Luís Santos CONSTRUÇÃO CENOGRÁFICA Abel Fernando CONFEÇÃO DE FIGURINOS Rosário Balbi DESENHO DE LUZ Paulo Santos DESENHO DE SOM Filipe Peres DIREÇÃO MUSICAL E MÚSICA ORIGINAL Manuel Lourenço ARRANJOS E ADAPTAÇÕES MUSICAIS Sérgio Rodrigues MÚSICOS António Palma, Carla Santos, Manuel Lourenço, Sandra Raposo e Vasco Sousa PRODUÇÃO Nuno Pratas AGRADECIMENTOS Carlos Paiva, ESTC - Escola Superior de Teatro e Cinema, Jorge Luís Grilo, Leonor Santos, Maria Fernandes Torres, Maria Santos, Sandra Isidro, Sr. Piano e Tiago Cruz COPRODUÇÃO Culturproject e São Luiz Teatro Municipal

O Amor é um Som, está no Teatro S. Luiz em Lisboa, de quarta a sábado às 19h30, ao domingo às 16h00, ainda até 20 de março.