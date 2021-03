A rádio substitui o silêncio na reabertura da Biblioteca Popular de Pedro Ivo

© Reprodução Miguel Nogueira/CM Porto

Voltou a abrir portas esta segunda-feira uma das primeiras bibliotecas populares do Porto, a Biblioteca Popular de Pedro Ivo, na Praça do Marquês de Pombal.

O edifício retoma assim a sua a vocação original aquando a inauguração, em 1948, depois de em 2001 as obras do Metro do Porto terem obrigado a biblioteca a mudar de instalações para a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

A Biblioteca Popular de Pedro Ivo reabre com emissões da Rádio Estação entre 29 de março e 15 de maio, "como uma pequena biblioteca sonora ao ar livre", descreve à TSF o diretor do espaço, Nuno Faria.

A emissora de rádio portuense vai ainda estrear o programa "Confabulações", com curadoria de Marta Bernardes, que consiste na leitura de fábulas para crianças e adultos.