Heinrich Von Kleist, escreveu esta peça, faz agora 250 anos, em pleno domínio romântico e é o que é esta peça, embora remeta para os clássicos gregos, com a guerra dos gregos com Tróia, Aquiles e a rainha das Amazonas Pentesileia, aqui numa nova tradução de Luísa Costa Gomes. António Pires, quis encenar este espetáculo criando aquilo a que chama uma história linda de amor, exacerbado é certo com a morte de quem mais se ama, sem uma época.

Um texto original em verso, mas que no espetáculo não tem essa cadencia da rima, numa tradução que António Pires aplaude pelo longo trabalho de minúcia que é preciso partindo do texto em alemão, numa história onde Pentesileia, a que deve ser a Rainha das Amazonas, comete um erro e vai pagando por ele. Para a Festa das Rosas, para onde trazem os cativos as amazonas decidem ir ao local da guerra entre gregos e troianos para irem buscar os guerreiros mais fortes e capazes de serem seduzidos e violados.

Para ganhar Aquiles vai para um frente a frente com Pentesileia, mais vai desarmado, para poder mostrar o amor que tem pela rainha das Amazonas, que lança os cães e mata-o com uma flecha na garganta, é a tragédia do amor, e Pentesileia junta-se ao banquete da carne de Aquiles, com os câes, mas o próprio Kleist chamou-lhe, em sub título, Uma Comédia Canina.

Criando um espectaculo, que apesar da tragédia, é um lugar de amor, onde o amor levado ao extremo, está demasiado próximo da morte, da luta, e desse combate maior com o próprio destino

Autor: HEINRICH VON KLEIST; Tradução: LUÍSA COSTA GOMES;

Encenação: ANTÓNIO PIRES; Interpretação: ALEXANDRA SARGENTO,

CAROLINA SERRÃO, FRANCISCO VISTAS, GRACIANO DIAS, IRIS RUNA,

JAIME BAETA, JOÃO BARBOSA, RITA DURÃO, TIAGO NEGRÃO e VERA

MOURA; Cenografia: ALEXANDRE OLIVEIRA; Figurinos: LUÍSA PACHECO;

Caracterização: IVAN COLETTI; Desenho de Luz: RUI SEABRA; Desenho

de Som: PAULO ABELHO; Assistente de Figurinos: MIGUEL BARTOLOMEU;

Costureira: ROSÁRIO BALBI; Construção de Cenário: FÁBIO PAULO;

Operação de Luz: JOÃO VELOSO; Operação de Som: ANTONIO

OLIVEIRA; Direcção de Cena: JOÃO VELOSO; Assistência à Direcção

de Cena: AFONSO LUZ; Ilustração: JOANA VILLAVERDE; Fotografia de

Cena: MIGUEU BARTOLOMEU; Spot de Vídeo: TIAGO INUIT; Bilheteira:

SOFIA ESTRIGA; Direcção de Produção: IVAN COLETTI; Coordenação

de Produção: FEDERICA FIASCA; Administração de Produção: ANA

BORDALO; Comunicação: MARIA JOÃO MOURA; Produtor: ALEXANDRE

OLIVEIRA; Produção: AR DE FILMES / TEATRO DO BAIRRO

Pentesileia de Kleist, estreia esta quarta feira, dia 11 de janeiro, no Teatro do Bairro, em Lisboa, na Rua Luz Soriano, no Bairro Alto e fica até 5 de fevereiro.