A Sala escura e o cinema no Porto/Post/Doc

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 16 Novembro, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma grande linha que traça todo o ecrã para juntar cinema contemporâneo e as os filmes de cineastas que tem escrito a história do cinema. O Porto Post Doc regressa assim à ferramenta essencial do cinema a sala escura e as pessoas. Dario Oliveira assinala este momento como um novo tempo.

Tudo começa com Leonard Cohen, é a abertura oficial como homenagem e para repor tudo, com Hallelujah.a estreia nacional de Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song, filme de Daniel Geller e Dayna Goldfine sobre a história da intemporal canção de Leonard Cohen.

Tema que marca esta edição é a Neurodiversidade, que vai apresentar um ciclo de seis filmes, quatro conversas, para as questões específicas das representações da saúde mental no cinema e o trabalho criativo com, e por, pessoas neurodiversas. Martim Sousa Tavares, Jorge Jácome, Adrian Gramary, Hugo Van der Ding ou Jorge Pelicano, vão estar na lista do programa

No cinema de jovens realizadores, o Porto/Post/Doc propõe um destaque à obra da cineasta norte-americana Sierra Pettengill, com a violência de estado, nos EUA e a política "feita para a televisão" de Ronald Reagan. Ainda na mostra de novo talento, os doze filmes da Competição: Cinema Novo, com obras produzidas no meio escolar. No cinema lusófono, a Competição Cinema Falado vai mostrar, entre outros, filmes de Mariana Caló e Francisco Queimadela, Ery Claver, Ricardo Leite, Susana De Sousa Dias e Ansgar Schaefer, Inês T. Alves e Filipa César e Sónia Vaz Borges.

Sublinhado ainda para as oito longas metragens da competição internacional, num olhar sobre questões políticas e sociais que marcam a atualidade, e ainda a secção Transmission, a olhar os documentários de música, onde se revisitam os universos dos Clã, de Rui Reininho, o Thriller de Michael Jackson e a história da criação da DFA Records e de bandas como os LCD Soundsystem, The Strokes ou Yeah Yeah Yeahs.

A edição 2022 do Porto/Post/Doc vai ter ainda uma secção infanto-juvenil, School Trip, com propostas para as escolas e famílias, e as já tradicionais sessões de cinema imersivono Planetário e um olhar sobre o novo cinema espanhol, na secção Cinefiesta.

Esta é uma edição do Porto Post Doc que mostra muito do pop, um filme dentro da cabeça de Rui Reininho, a construção do ultimo álbum dos Clã, em plena pandemia, e a Ucrania, olhar a Europa através do olhar ucraniano.

Os muitos olhares que se podem vislumbrar do cinema, os muitos realizadores e produtores vão estar no Porto, nestes dias, é o mundo em marcha que começa com aleluia.

Festival Porto/Post/Doc, começa hoje, quarta feira 16 de novembro para a 9ª edição e vai 26 de Novembro.