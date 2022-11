A Senhora Ministra, em Cascais.

© Créditos Reservados

É o regresso às comédias que Carlos Avilez chama: o tempo das grandes comédias, de riso largo, em Portugal. Embora esta peça, escrita por Eduardo Schawlback, jornalista e escritor português, é com um humor mais refinado, mas com uma subtileza mordaz.

A senhora ministra aqui, é a mulher do senhor ministro, e afinal tudo se mantem na politica, e neste caso estamos no final da monarquia. Madalena é a mulher de António. Quando um ministério cai, o partido de António sobe ao poder, e António, que muito faz pela sua própria carreira de político, chega a ministro e a mulher do ministro, é a senhora ministra.

A peça está exatamente igual, apenas foi reduzida a duração da peça, tudo como dantes!

A comédia à portuguesa sempre resultou, assegura Carlos Avilez, que tem encenado comédias como esta, A Maluquinha de Arroios, ou o Senhor Comissário.

Eduardo Schawlback escreveu esta peça em finais do seculo XIX, e afinal na politica, pouco mudou, aqui toda a intriga passa para as mulheres que também querem que os maridos sejam ministros, e começam os jogos mais baixos, com amantes e crises conjugais.

A SRA. MINISTRA

de EDUARDO SCHWALBACH

adaptação RENATO PINO

encenação CARLOS AVILEZ

cenografia | figurinos FERNANDO ALVAREZ

desenho de luz RUI MONTEIRO

composição canções JOÃO PAULO SOARES

letras canções RENATO PINO

coreografia CLÁUDIA NÓVOA

desenho de som surround HUGO NEVES REIS

assistência de encenação MARTIM MESQUITA GUIMARÃES

direcção de cena RODRIGO ALEIXO

direcção de montagem RUI CASARES

operação de luzes | montagem JORGE SARAIVA

montagem NUNO SIMÃO

execução de figurinos ROSÁRIO BALBI

assistência de cenografia, figurinos e adereços RICARDO REIS

produção RAUL RIBEIRO

fotografias de cena | materiais gráficos RICARDO RODRIGUES

secretariado MARIA MARQUES

contabilidade ANA LANDEIROTO

auxiliar de manutenção CLARISSE RIBEIRO

estagiário de cenografia, figurinos e adereços ( EPAOE - Chapitô) LUÍS DELGADO

interpretação CAROLINA FARIA, FLÁVIA GUSMÃO, JOANA PAIS DE BRITO, LUIZ RIZO, MIGUEL LOUREIRO, RENATO PINO, RITA LOUREIRO, RODRIGO TOMÁS, SÉRGIO SILVA, TERESA CÔRTE-REAL e TOBIAS MONTEIRO

Srª Ministra, está no Teatro Mirita Casimiro, do Teatro Experimental de Cascais, de quarta a sábado às 21h00, ao domingo às 16h00, até 18 de dezembro.