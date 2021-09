A Terminal Hora de Visita

© Pedro Macedo

Tem tudo para ser um drama, uma filha abandonada pelo pai, um reconhecido artista plastico, vai agora, ao fim de muitos visita-lo ao hospital, com um cancro terminal, ela é humorista faz stand up e isso transborda para o espetáculo e João Reis que encena esta peça, reconhece que deu trabalho apanhar este tom de comédia na tragédia.

No quarto do hospital, onde é esta hora de visita, pai e filha estão juntos, mas a filha, perde toda a imagem que tem do pai, artista plástico, que assina quadros que outro pinta, falsificando a sua própria obra, falsificando a dignidade da obra de José Murillo, é o nome do artista plástico.

Nada ficará por dizer, até as possíveis culpas do pai no suicídio da mãe, não é um comédia para rir, mas por vezes apetece muito e por outras vezes há um ligeiro levantar da boca, num sorriso mais contido.

A família, em cima do palco, a arte, a redenção o humor e até a pescada cozida com um bróculo abandonado, no prato do hospital, está lá tudo na Hora de Visita.

Hora de Visita, na sala estúdio do Teatro da Trindade, em Lisboa e fica de quarta a domingo às 7 da tarde até 24 de outubro.

De Pedro Goulão, Encenação João Reis, Com Mafalda Lencastre e Pedro Lacerda, Espaço cénico Daniela Cardante*, Figurinos Miss Suzie, Desenho de luz Manuel Abrantes, Som Nuno Veiga, Figuração Nuno Pereira, * As pinturas utilizadas na cenografia são da autoria de Cardante.