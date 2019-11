A Tortura no Uruguai, Antes e Agora?!

© Estelle Valente

Pode até parecer que foi lá atrás, no século passado, anos setenta, mas pode ser hoje na América Latina de agora. Mario Benedetti, escreveu esta peça, até como forma quase de panfleto, ode ao herói que resiste à tortura. Neste espetáculo com encenação de Marta Carreiras e Romeu Costa, não é por aí que seguem, mas sim a manipulação, psicológica e visual da tortura e Romeu Costa reflete em voz alta, este espetáculo continua a fazer sentido apesar do texto dos finais da década de setenta do século XX. Um homem o capitão, o torturador, diante de outro homem Pedro o torturado, o palco ao vivo e o vídeo em cena, pode às vezes parecer teatro às avessas, é um olhar que os dois encenadores quiseram fazer do texto, onde o publico também é personagem. Dois homens diante de si próprios, aqui com a musica de Pedro Salvador, até vai a manipulação da tortura, até onde resiste. Dois homens em tempos diferentes, agora, um capitão e um Pedro nos anos 70 do século passado e um capitão e um Pedro neste tempo, que tortura pode justificar a natureza humana.

TEXTO Mário Benedetti TRADUÇÃO Romeu Costa ENCENAÇÃO Marta Carreiras e Romeu Costa ASSISTENTE DE ENCENAÇÃO/PRODUÇÃO Filipa Braga Cruz ASSISTENTE NO PROCESSO CRIATIVO Reginaldo Spinola ELENCO Ivo Canelas e Pedro Gil VIDEASTA João Gambino MÚSICA E ESPAÇO SONORO Pedro Salvador CENOGRAFIA E FIGURINOS Marta Carreiras DESENHO DE LUZ Daniel Worm d"Assunção MONTAGEM E OPERAÇÃO DE LUZ Ricardo Campos DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Maria Folque DESIGNER GRÁFICO André Machado PARCEIROS Teatro da Terra, Museu do Aljube, Amnistia Internacional, Centro Comunitário de Desenvolvimento do Bairro dos Lóios APOIOS Grupo de Teatro do Oprimido de Lisboa, APCEN, Fonte Viva, Teatro Meridional, Casa da América Latina, Cue One AGRADECIMENTOS Jesus Cornejo Rojas, Carlos Ademar, Jorge Gonçalves, Luís Farinha, Irene Pimentel, Miguel Cardina, Samara Azevedo COPRODUÇÃO Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery e São Luiz Teatro Municipal /// Projeto financiado por Governo de Portugal - Cultura/ Direção-geral das Artes

Pedro e o Capitão, está na sala Mário Viegas, do Teatro S .Luiz, em Lisboa e fica terça, quarta, sexta e sábado às 21h00, quinta às 20h00 e domingo, último dia, às 17h30 da tarde.