A trilogia de Ésquilo, no TNSJ, no Porto

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 20 Outubro, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É a nova co-produção do Teatro Nacional S. João com o Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine, que já estreou em Bordéus e agora está no Porto. É a trilogia de Ésquilo, agora revisto pelo dramaturgo franco iraniano Gurshad Shaheman, a que chamou: Para que os Ventos se Levantem: Uma Oresteia. Como se fosse um panfleto, um libelo, mas antes de mais, como sublinha um dos encenadores, Nuno Cardoso, uma maneira de olhar com outros olhos a partir do oriente, da origem do dramaturgo.

Nuno Cardoso também avisa que como todos os libelos este pode também levar à discussão, como de resto o foi o de Ésquilo, um texto revolucionário.

Dois encenadores, Nuno Cardoso e Catherine Marnas, os diretores de cada um dos teatro nacionais e duas línguas o francês e o Português, mas apesar do lado contemporâneo do texto reescrito, Nuno Cardoso garante que a fábula de Ésquilo está aqui, completa.

No elenco, a escolha de muitos jovens atrizes e atores, mas também os elencos de um e de outro teatro, para este espetáculo onde está assente a civilização, a ocidental, vista de qualquer ângulo, com tudo a que assiste, a morte, a vingança ,a dor, a loucura, a justiça.

Gurshad Shaheman, a partir da Oresteia, de Ésquilo

encenação: Catherine Marnas, Nuno Cardoso

tradução: Regina Guimarães, cenografia: F. Ribeiro, figurinos: Emmanuelle Thomas, desenho de luz: Cárin Geada, música Esteban Fernandez, assistência de encenação Janaína Suaudeau

interpretação

Bénédicte Simon, Carlos Malvarez, Félix Lefebvre, Garance Degos, Gustavo Rebelo, Inês Dias, Léo Namur, Mickaël Pelissier, Telma Cardoso, Teresa Coutinho, Tomé Quirino, Zoé Briau

coprodução

Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine, Teatro Nacional São João

Para que os Ventos se Levantem: Uma Oresteia, estreia hoje, quinta-feira, 20 de outubro, no Teatro Nacional S. João, no Porto, e fica, quarta, quinta e sábado, às 19h00, sexta-feira, às 21h00, e domingo às 16h00, até 6 de novembro.