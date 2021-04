A última mulher a ser condenada à morte em Portugal

© Pedro Macedo

Por José Carlos Barreto 30 Abril, 2021 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Monstro, é como foi chamada na rua, apedrejada, chicoteada, cuspida pela multidão que lhe se seguiu os passos até à forca, depois de lhe cortarem as mãos, foi enforcada, na capital. Assumiu, confessou ter matado 28 crianças, mas podem ter sido mais, 33, é o número oficial Num tempo de miséria, em Coimbra, com um julgamento onde apenas se leu a sentença, tudo começa em abril de 1772. Rute de Carvalho Serra escreveu um romance, e agora adaptou-o para o teatro. Maria Henrique sobe ao palco, veste-lhe a pele e a de todas as personagens, a pergunta crucial, quem é esta mulher, Luiza de Jesus?

Maria Henrique, a atriz que encarna esta personagem, não quer branquear a personagem real que foi Luiza de Jesus, mas quer trazer para o teatro, a preocupação de justiça, conhecer as circunstancias, de onde veio esta mulher, como viva, como sobrevivia.

Luiza de Jesus viveu num tempo de extrema miséria, final do século XVIII, com a inquisição a ter todo o poder, mas o intendente mor Pina Manique também ficou de alguma preso a esta mulher e foi saber, mesmo na Galiza ou em Coimbra quem era de facto esta mulher Luiza de Jesus. Será que a justiça foi feita? São as muitas convicções sobre a verdade, num espetáculo onde tudo começa pelo fim e volta ao início de tudo, para que se perceba de onde veio esta mulher, que nunca saberemos responder, afinal quem era Luiza de Jesus.

Luiza de Jesus, está na sala estúdio do Teatro da Trindade, de quarta a domingo às sete da tarde, até 30 de maio de 2021.