A Velha Criada Zerlina

Foi de um único plano, só de uma resposta, João Botelho aceitou este convite para encenar a Criada Zerlina e Luísa Cruz aceitou de imediato quando soube que era João Botelho a encenar. Do jogo de luz e planos do cinema, só sobrou a luz não se cansa de dizer João Botelho, este plano geral do teatro é campo aberto mas desafiante.

Luzes e sombras e pessoas aflitas lá no meio, diz João Botelho, de qualquer espetáculo, como este com Luísa Cruz, sozinha, mas sem estar só, ela é tudo neste texto, que parte do romance de Hermann Broch. Um espetáculo criado também ali no palco, João Botelho confessa que umas boas ideias da encenação é da própria atriz. Luísa Cruz, falar com um personagem e fazer tudo. Zerlina, a velha criada, assume tudo, o desejo e amor, que não é do povo mas também não é da burguesia, mas assume tudo, tudo devia ser dela. O amor, o desejo erótico, uma mulher, uma criada, é o centro de tudo, do palco e da cenografia de João Cabrita Reis, a negro, a jogar com a luz e este plano geral, primeiro plano do cineasta.

A partir de Hermann Broch, encenação João Botelho, versão de António S. Ribeiro, com a colaboração de José Ribeiro da Fonte, a partir da tradução de Suzana Muñoz, cenografia e figurino, Pedro Cabrita Reis, desenho de luz Nuno Meira, sonoplastia Sérgio Milhano/Pontozurca produção executiva Nuno Pratas, interpretação Luísa Cruz, coprodução culturproject, centro cultural de belém

A Criada Zerlina, com Luísa Cruz e encenação de João Botelho, hoje quinta feira, 17 dezembro e amanhã 18 de dezembro, sempre às 19h00.