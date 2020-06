A vida de Amália nas rimas de Carminho

Carminho © Gerardo Santos

A fadista Carminho respondeu a um desafio para contar a história de Amália às crianças, com um outro desafio.

Utilizou a linguagem poética do fado e escreveu a história em sextilhas, uma estrofe muito usada pelos poetas do fado.

"Amália, já sei quem és!" (Nuvem de Letras), está acompanhado de ilustrações de Tiago Figueiredo, e é uma viagem em que Carminho pretende sublinhar que não foi fácil a Amália Rodrigues chegar onde chegou.

Ouça a entrevista a Carminho na íntegra 00:00 00:00

"Foi no tempo das cerejas que nasceu, pra grande orgulho, esta menina encantada. Do dia, não há certezas. Ela escolheu 1 de julho para cá fazer morada", escreve Carminho, no arranque de uma epopeia que passa pela chegada a Lisboa, pelas casas de fado, pelo cinema e pela conquista do mundo.

A escolha da sextilha, para formatar o texto, foi uma escolha pessoal de Carminho: "Está escrita para se poder cantar". Na conversa na Manhã TSF, a fadista, não foi taxativa: nem disse se vai cantar o que escreveu, nem rejeitou esse cenário.

É um livro para ensinar às crianças quem foi Amália: "Eu escrevi como se não fizessem ideia quem era a Amália. Fiz questão de passar por alguns do marcos da vida dele, e que ajudaram a levar a carreira para outros patamares, outras descobertas, e outros níveis".

Carminho explica que "é preciso ensinar as crianças a sonhar, e inspirar as crianças a poder ser o que quiserem ser". Segundo a autora, a história de Amália, também é isso.

O centenário do nascimento de Amália, oficialmente está apontado para 23 de julho, porque essa foi a data de nascimento da cantora, no Fundão. Mas a data não é certa, porque o assento do nascimento, não coincide com a verdadeira data. Amália nunca desvendou a verdadeira data de nascimento, mas gostava de celebrar o nascimento no primeiro dia de julho. Como escreve Carminho, Amália celebrava o aniversário no tempo das cerejas.