A vida de Nina Simone, em Silêncio e o Medo

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 04 Janeiro, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É uma vida inteira de uma mulher que foi atriz, pianista e ativista dos direitos dos africanos na América e no resto do mundo, Pedro Penin, diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, realça todo este tempo nesta história desta mulher Nina Simone, para um espetáculo que na verdade pega em duas histórias conhecidas. A da própria vida da mulher que foi Nina Simone e depois a história inteira dos Estados Unidos.

Em palco várias línguas, para vários atores e atrizes, franceses e afro-americanos e termina com a língua original, as muitas línguas, os muitos sotaques, um teatro de vários sítios é um dos caminhos do D. Maria II.

Nina Simone tetraneta de um nativo americano casado com uma escrava negra africana, Nina Simone traz na sua própria história, uma parte da história dos Estados Unidos da América e quatrocentos anos da história colonial, e por isso é preciso não ter medo do silencio, por mais cicatrizes que façam.

texto e encenação David Geselson

codireção e interpretação Dee Beasnael, Elios Noël, Laure Mathis, Kim Sullivan

cenografia Lisa Navarro

luz Jérémie Papin

projeção vídeo Jérémie Scheidler

desenho de som Loïc Le Roux

figurinos Benjamin Moreau

tradução Nicholas Elliott, Jennifer Gay

direção de cena (criação) Sylvain Tardy

construção do cenário atelier do ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie

assistente de encenação Shady Nafar

assistente de iluminação Marine Le Vey

assistente de cenografia Margaux Nessi

assistente de projeção de vídeo Marina Masquelier

produção executiva Noura Sairour

assessoria de imprensa e comunicação AlterMachine I Carole Willemot

assessoria de imprensa Irène Gordon-Brassart

produção Compagnie Lieux-Dits

coprodução Théâtre de Lorient, centre dramatique national, Le Canal - Théâtre du Pays de Redon, Théâtre National de Bretagne - Rennes, ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie, Théâtre d"Arles, scène conventionnée d"intérêt national - art et création, Théâtre de la Bastille, Espaces Pluriels, Scène conventionnée danse - Pau, L"empreinte scène nationale Brive/Tulle, Théâtre Le Rayon Vert, Scène conventionnée d"intérêt national - art en territoire de Saint-Valéry-en-Caux, Le Gallia Théâtre, scène conventionnée d"intérêt national - art et création de Saintes, La Comédie - Centre Dramatique National de Reims, Théâtre des Quatre saisons, Gradignan, Théâtre de Choisy-le-Roi - Scène conventionnée d"Intérêt national - Art et création pour la diversité linguistique em cooperação com PANTHEA, La Rose des Vents, Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d"Ascq, CDN Besançon Franche-Comté, Théâtre de Saint - Quentin-en-Yvelines Scène nationale, Teatro Nacional D. Maria II

Espetáculo falado em francês e inglês, com legendas em português.

O Silêncio e o Medo, na sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II, de quinta dia 6 até 8 de janeiro, sempre às 19h00

.