"A voar as linhas da liberdade." Ana Moura regressa com música nova

Ana Moura © Ricardo Ramos / Global Imagens

Por Miguel Fernandes 30 Abril, 2021 • 12:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ana Moura regressou esta sexta-feira com uma música nova. "Andorinhas" é a primeira amostra de um novo disco e o primeiro passo no novo caminho da cantora.

Foi já neste mês de abril que Ana Moura deu o seu grito de liberdade anunciando que ia seguir independente e procurando formas mais diretas de chegar ao seu público. "Andorinhas" representa essa imagem de quem voa livre escolhendo o seu próprio caminho.

"Andorinhas é que são rainhas, a voar as linhas da liberdade" canta Ana Moura nesta nova canção que representa um tempo de mudança na vida da cantora.

Ouça a entrevista a Ana Moura 00:00 00:00

A pandemia colocou em pausa o percurso fulgurante de Ana Moura que, depois de seis discos de originais e palcos pisados por todo o mundo, aproveitou o momento de paragem para pensar no caminho futuro.

"Andorinhas" tem o dedilhar da guitarra portuguesa mas também tem ambientes africanos que se confundem com ritmos da música tradicional de Portugal. São diferentes mundos sonoros que se cruzam numa só canção. Diferentes sons e culturas que se encontram e que se revelam em imagem no videoclip gravado nos pátios de um bairro da cidade de Olhão, no Algarve.

Um videoclipe que reproduz a diversidade que marcou a infância de Ana Moura mas que é também uma marca da realidade multicultural portuguesa. O destaque para o contraste entre o casario branco do bairro de Olhão e o negro vestido com véu de Ana Moura, espécie de Biôco, traje tradicional português, usado especialmente no Algarve. Um vestido que se vai transformando até a um momento final de "soltar amarras".

Olhar o futuro com total liberdade é a marca deste momento de Ana Moura que já pisou os palcos mais importantes da Europa à Austrália e que já partilhou o palco com nomes como Prince. Agora regressa com "Andorinhas", primeira amostra de um novo álbum que deverá ter edição em setembro.