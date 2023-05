A voz de Isadora Duncan, na boca de Rita Lello.

© Ricardo Rodrigues

Rita Lello chega a Isadora Duncan, com o desafio da professora Eugénia Vasques, a partir do poema de Graça Pires, da avó de Rita Lello e da mulher que foi Isadora. Criadora, aventureira, revolucionária, defensora ardente do espírito poético, da liberdade e dos direitos da mulher:

Coreógrafa, bailarina, mulher do mundo,.

Não é um espetáculo biográfico, Rita Lello não é a atriz que faz de Isadora Duncan, são as palavras que escreveu, disse, sempre na primeira pessoa.

Rita Lello em palco, com estas palavras de Isadora Duncan, e liberdade. Há mulheres, sim! Também um feminismo, mas sempre liberdade.

Ouvir as voz de Isadora Duncan pela voz de Rita Lello. Livre pensadora, original, a defender o amor e dança que quis mudar e ainda hoje lá estão os traços dos movimentos desta mulher.

Criação E Interpretação Rita Lello Assistentes De Encenação Rute Miranda E Vitória Nogueira Da Silva Texto Rita Lello (a Partir De Jogo Sensual No Chão Do Peito De Graça Pires E De Palavras De Isadora Duncan) Dramaturgia Eugénia Vasques Movimento Amélia Bentes Figurino Dino Alves Desenho De Luz Vasco Letria Vídeo David Medeiros Língua Gestual Portuguesa Sandra Faria Fotografia Ricardo Rodrigues Apoio À Produção Teresa Mello-Sampayo Coprodução Rita Lello E São Luiz Teatro Municipal Apoio Fundo Cultural Da Spautores, Cam (Centro De Artes De Marvila) E Trajetória Primordial Associação Cultural E Teatro Meridional

Isadora, Fala, estreia, quarta feira, 31 de maio, e fica de quarta a sábado às 19h30, domingo às 16h00, no teatro S. Luiz, em Lisboa, até 9 de junho.