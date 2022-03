Abertas seis bolsas de alojamento para artistas ucranianas para relançarem a carreira

© José Coelho/Lusa (arquivo)

A partir desta terça-feira, a Zet Gallery abriu o concurso para seis vagas para bolsas de alojamento de um ano destinadas a artistas ucranianas.

Estas bolsas, além do alojamento gratuito durante todo o ano, incluem uma atribuição de mil euros por mês para cada selecionada.

"Estamos já em contacto com curadores, colecionadores e diretores de museus ucranianos para nos ajudarem a identificar estas artistas, acreditando nós que a arte é uma arma para construirmos um novo muno, para mudar o mundo e para acabar com a guerra", considera Helena Mendes Pereira, diretora geral e curadora da Zet Gallery, em declarações à ​​​​​​TSF.

"É isso que nós propomos. Que artistas mulheres ucranianas venham para Braga , com a Zet Gallary a acompanhar, estejam em residência artística durante um ano, com as suas despesas de alojamento e o que lhe é inerente pagas, a produzir e que lancem ou relancem as suas carreiras", explica.

