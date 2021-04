Abre Agora a Valer, o Teatro do Bairro Alto

© Alipio Padilha

Por José Carlos Barreto 21 Abril, 2021 • 08:00

Dois momentos para as obras do Teatro do Bairro Alto que coincidiram com o confinamento, mas dois longos períodos de obras, que no entanto apetrecharam o Teatro do Bairro Alto a antiga Casa e para sempre a Casa da Cornucópia. Francisco Frazão, o diretor artístico fala nesses momentos, que como todas as obras são necessárias, embora possam atrapalhar.

Obras que tiveram a preocupação final com as acessibilidades, um teatro com tem vários níveis e é preciso permitir que todos possam chegar a todos os lugares do teatro. Nem de propósito a peça que estreou ontem e marcou esta reabertura, e vai ficar mais uns tempos, é sobre isso mesmo, a nova criação de Diana Niepce, Anda Diana, com a experiência que tem com a sua própria tetrapelagia por causa de um acidente.

Nesta altura do ano a temporada estaria mais de meio, Francisco Frazão quer leva-la até Julho com várias propostas,, com alguns sublinhados para julho.

A reabertura esta semana do Teatro do Bairro Alto, sempre perseguindo a ideia de criar uma outra ideia de espetáculo, seja de teatro de dança de performance, de música.

Reabertura do Teatro do Bairro Alto, em Lisboa com o espetaculo Diana, Anda, de Diana Niepce.