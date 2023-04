Abre neste 25 de abril a Casa da Música Jorge Peixinho.

© Créditos Reservados

Vai ser um lugar de cultura, mas também a homenagem ao compositor e maestro Jorge Peixinho, percursor da música contemporanea em Portugal, e como muitas destas figuras, tantas vezes esquecido, da população em geral, mas que alguns agrupamentos, continuam a perdurar as composições do maestro. É uma tarefa, em jeito de missã, da companhia Mascarenhas Martins, que no Montijo, com a direção de Levi Martins, vai dirigir a nova Casa da música Jorge Peixinho, que vai servir para ter muitas vezes a música de Jorge Peixinho, mas também uma outra ideia de programação.

O dia inaugural é hoje, 25 de abril, e a data não foi esoclhida ao acaso, faz todo o sentido, quer vincar Levi Martins

A partir de hoje, a Casa da Música Jorge Peixinho vai ter uma programação que vai encher os dias do Montijo.

Para esta primeira parte há especial atenção à música, concertos de Mão Verde, domingo 30 de Abril e Beatriz Pessoa a 05 de Maio. Por outro lado, este quer ser um espaço de encontro para as famílias, com uma programação de teatro para os mais jovens, com a nova criação do Teatro da Cidade, Orpheus a 01 e 03 de Junho, que está também nas comemorações do Dia Mundial da Criança, e que estreia a 13 de Maio no Museu da Marioneta, em Lisboa.

Também a Companhia Mascarenhas-Martins, nestes primeiros tempos de Casa da Música Jorge Peixinho, estreia um novo espetáculo: Rebentar na Primeira em 3 atos. Encenação, texto e dramaturgia de Maria Mascarenhas e interpretação de André Alves e João Jacinto. Apenas alguns traços da programação da Casa da Música Jorge Peixinho.

Começa hoje a vida da Casa da Música Jorge Peixinho, no Montijo, com o concerto inaugural com o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, um dos agrupamentos mais antigos da Europa, em música contemporânea, é abril no Montijo.