Abril, de novo no Terreiro do Paço, em flor

Por José Carlos Barreto 24 Abril, 2023 • 07:30

No Terreiro de Paço, vai ver-se o alentejo, e a revolução em flor, com tantos sons de ontem mas também de hoje. Vitorino foi convidado pela EGEAC, e pela Camara Municipal de Lisboa a juntar estas vozes em palco, para lembrar a clara madrugada de abril.

no palco vários nome: ao vivo, Mafalda Veiga, Márcia, Luís Trigacheiro, Zeca Medeiros e as Cantadeiras e Cantadores do Redondo, e, em vídeo: a poesia de Manuel Alegre, Sophia de Mello Breyner, Jonas Negalha e Ruy Belo com palavras ditas por Aldina Duarte, Capicua, Carlão e Tim.

Traz um amigo também podia ser o mote para Vitorino juntar tanta gente que vai cantar e tocar neste concerto que marca os 50 anos do 25 de abril

A canção continua a ser uma arma, cantou tantas vezes José Mário Branco mas assegura Vitorino, também é sempre convocado Zeca Afonso, tudo continua a valer a pena.

Abril em flor, 50 anos depois, bem perto da hora em que salgueiro Maia fazia entrar o carro de combate no mesmo Terreiro do Paço, agora em música e com uma flor na ponta da espingarda

Abril em Flor, no Terreiro do Paço, em Lisboa, hoje, segunda-feira, 24 de abril, depois das 22h00.