Abrir a Porta do Bando

A Porta abre, quando as portas abrirem, faz saber o Bando, para estrear este espetáculo, escrito por Gonçalo M. Tavares com direção de João Brites e com a atriz Juliana Pinho, na quinta de Vale de Barris, em Palmela, onde estão em ensaios. Porta foi o desafio feito a Gonçalo M. Tavares, mas João Brites, que faz a dramaturgia e a encenação quis mais, e tudo o que nos rodeia deve estar aqui por detrás desta porta, é o outro desafio. As palavras e os signos que nos fazem comunicar e entender, uns aos outros. Há também um desafio para nós espetadores, para ouvir a voz desta mulher, personagem da atriz Juliana Pinho, que não é um monólogo, é um dialogo com ela. Há ainda um outro desafio, para estes tempos, de confinamento, o desafio para as pessoas que estão em casa: gravem um pequeno vídeo, de 40 segundos sobre a vossa impaciência, é a palavra. Impaciência, num pequeno vídeo, com a impaciência possível, o Bando diz que pode ser escrevê-la, cantá-la, falar dela, gritar com ela, dançar por causa dela, desenhar apesar dela, representar o que significa, ou nada disto

