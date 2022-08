"Admitimos que possa não ficar por um." Coldplay podem dar até quatro concertos em Coimbra

Algés, 06/07/2011 - Festival Optimus Alive 2011, decorreu no Passeio Maritimo de Algés. Concerto dos Coldplay. Chris Martin, vocalista.

Os Coldplay podem dar mais três concertos em Coimbra, além daquele que foi anunciado esta segunda-feira para o dia 17 de maio do próximo ano, admitiu o vice-presidente da Câmara Municipal.

Durante uma reunião do executivo camarário, Francisco Veiga detalhou que a atuação dos Coldplay na cidade foi "um processo de negociação que se arrastou aproximadamente durante cinco meses" e que "exigiu por parte da autarquia uma certa dose de persistência".

As negociações entre a autarquia e a promotora Everything is New, acrescentou, "foram realizadas com base num acordo de princípio" que "implicará algumas contrapartidas por parte do município, ajustáveis em função do número de concertos que vierem a ser realizados, sendo no mínimo um, podendo vir a ser quatro".

Tratando-se de uma das bandas de "maior sucesso na atualidade", e tendo em conta o que já aconteceu noutras cidades (como em Buenos Aires, onde a banda tinha um concerto marcado e agora já tem dez), Francisco Veiga admitiu que em Coimbra o número de concertos também deve aumentar.

"Admitimos que possa não ficar por um, com certeza", frisou.

O vice-presidente da Câmara enfatizou ainda que na corrida pelo concerto da banda estavam também Lisboa e Porto e que a escolha pela cidade de Coimbra não foi exclusiva da promotora, "mas sobretudo dos próprios Coldplay".

"A manifestação preferência da banda por Coimbra revela-nos que a cidade tem capacidade para acolher grandes nomes da música internacional", afirmou, desejando que a atuação da banda seja um "enorme sucesso" e que represente uma mudança de paradigma na cidade no que toca aos grandes eventos.

Para já, marcado está o concerto do dia 17 de maio, no Estádio de Coimbra. Os bilhetes vão ser postos à venda esta quinta-feira, às 10h00, nos locais habituais e no site da promotora Everything Is New, e têm um custo entre 65 e 150 euros.

O último concerto da banda britânica em Portugal foi em maio de 2012, no Estádio do Dragão, no Porto.