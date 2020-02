Afogado Luminoso de Al Berto

© Abdel Queta Tavares

De um monologo inicial, agora são três vozes, mas Zia Soares, que encena este espetáculo, Afogado Luminoso, e que fazia o monologo, ela que trabalhou com o poeta Alberto, há vinte anos, e o ano passado, em Cabo Verde, por causa de um problema na garganta, tudo se alterou para esta nova ideia, chamou mais duas vozes. Al Berto, o poeta, fica aqui a ressoar, em crioulo de Cabo Verde, num texto que tem a ausência, presente, a morte, a ilha que cada um de nós pode ser, e cada dia é uma descoberta. Zia Soares diz mesmo que cada espetador, por criar o seu próprio eu, e cola um adjetivo a este texto: maravilhoso, porque pode ir em várias direções. No eu mais singular, até aos refugiados que chegam à praia a partir das costas africanas do mediterrâneo e até morte condigna lhes é negado. No cenário, redes, redes de pesca verdadeiras doadas pelos pescadores, em cada terra que levam este espetáculo, mesmo as de Lisboa, vieram do Barreiro, redes de pesca que já pescaram, por onde andaram estas redes? que palavras podem apanhar estas redes, que trouxeram tanto peixe, há uma linha de sombra onde pode olhar-se ao espelho e não ver nada, é Luminoso Afogado.

Texto Al Berto, Adaptação e encenação Zia Soares, Actores Chullage, Gio Lourenço, Zia Soares, Elocução Chullage, Filipe Raposo, Composição musical Chullage, Design de luz Eduardo Abdala Espaço cénico Zia Soares, Movimento Maurrice, Figurinos Inês Morgado, Neusa Trovoada, Design de som soundslikenuno, Fotografia Abdel Queta Tavares, Grace Ribeiro, Pauliana Valente PimentelDesign gráfico Neusa Trovoada, Produção executiva Urshi Cardoso Produção Teatro GRIOT,

Luminoso Afogado, a partir de Al Berto, com a companhia de Teatro GRIOT, está no espaço Alkantara, em Lisboa, às Janelas Verdes, estreia amanhã, quarta feira dia 19 de Fevereiro e fica quarta a sábado às 21h30 e domingo às 19h00, até 01 de março.