Afonso Reis Cabral é o vencedor do Prémio Saramago

Por Maria Miguel Cabo 08 Outubro, 2019

Afonso Reis Cabral é o grande vencedor da 11.ª edição do Prémio Literário José Saramago. O escritor português, de 29 anos, foi distinguido pelo romance "Pão de Açúcar" (2018), baseado no caso da transexual Gisberta, assassinada por um grupo de adolescentes, em 2006, no Porto.

Licenciado em Estudos Portugueses e Lusófonos, Afonso Reis Cabral publicou a primeira obra aos 15 anos, o livro de poesia "Condensação". Em 2014, venceu o prémio LeYa com o primeiro romance, "O Meu Irmão", cujo protagonista fica com a custódia do irmão Miguel, com síndrome de Down, depois da morte dos pais.

Em 2017, foi-lhe atribuído o Prémio Europa David Mourão-Ferreira na categoria de Promessa, e, em 2018, o Prémio Novos na categoria de Literatura.

Trineto de Eça de Queiroz, estreou-se recentemente na literatura de viagens com o livro "Leva-me Contigo", um relato pessoal da viagem que fez a pé, entre abril e maio deste, ao longo da mítica Estrada Nacional 2.

A Fundação Círculo de Leitores, responsável pela atribuição deste galardão bienal, distingue-o agora pelo contributo na literatura lusófona.

O júri do prémio, que tem valor pecuniário de 25 mil euros, é composto por Guilhermina Gomes, Ana Paula Tavares, António Mega Ferreira, Nelida Piñon e Pilar del Río.

Homenagem à figura do Nobel da Literatura, José Saramago, o prémio criado em 1999 afirma-se como um dos mais importantes galardões literários atribuídos no âmbito da lusofonia a autores com obra publicada em português, e com idade não superior a 35 anos.

Foram distinguidos em anos anteriores: Paulo José Miranda, José Luís Peixoto, Adriana Lisboa, Gonçalo M. Tavares, Valter Hugo Mãe, João Tordo, Andréa del Fuego, Ondjaki, Bruno Vieira Amaral e Julián Fuks.