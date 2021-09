Agora em Palco...Godot

© tuna

Como se Pudesse determinar o futuro, das encenações, Samuel Beckett deu indicação precisa que não queria música nesta peça, tudo em palavra, mas o encenador desta versão Gábor Tompa, acrescentou-lhe um rif de saxofone, uma borla de Tom Waits.

Se pudéssemos, estávamos agora a ouvir um saxofone.

Em À Espera de Godot, Samuel Beckett dá caminhos preciso, sobre como o actor desve estar e Rodrigo Santos um dos atores da peça garante que é como se Beckett estivesse lá com eles, em palco a mostrar o tempo, a cadencia das palavras.

Encenar mais uma vez "À Espera de Godot", é sempre um desafio a dobrar ou a triplicar, neste caso o ator Rodrigo Santos mostra o clown que há nesta encenação, com as palavras mas também muito com o físico clownesco.

O sentido do sentir mas também o trabalho de ator, diante do abismo no meio da lixeira, no palco em plano inclinado.

Um homem de teatro, para pessoas de teatro, por isso À Espera de Godot, é uma longa e interminável espera e continua, o senhor Godot é capaz de vir amanhã.

Texto de Samuel Beckett, Encenação de Gábor Tompa, Tradução Francisco Luís Parreira, Cenografia e figurinos Andrei Both, Desenho de luz Filipe Pinheiro, Assistência de encenação Manuel Tur, Interpretação João Melo, Maria Leite, Mário Santos, Rodrigo Santos e Vicente Melo, Teatro Nacional São João

À Espera de Godot, do teatro Nacional S.João, pela primeira vez em palco, agora no Teatro Joaquim Benite, em Almada, sábado às 21h00, domingo às 16h00.