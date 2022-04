Agora no palco, Memórias de uma Falsificadora

© Estelle Valente

Margarida Tengarrinha que Joaquim Horta conheceu à pouco, e falou com ela, sobre o livro e a vida na clandestinidade, fica quase preso na voz quando a pergunta é que mulher é esta? Que foi várias mulheres, com vários nomes, várias identidades, com o mesmo trabalho de todos os dias, no dia a dia de uma mulher.

Margarida foi muitas mulheres e se ouvirmos Catarino Requeijo, a atriz que nesta versão é Tengarrinha e ela própria e todas as mulheres.

Margarida Tengarrinha escreve no livro: constato que falam de factos políticos importantes, momentos altos e heroicos da luta, mas nunca abordam estas questões do quotidiano que nós, mulheres, vivemos pacientemente. Será que foi menos heroico aquele nosso dia-a-dia desgastante e obscuro?

Joaquim Horta não quer fazer deste espetáculo um panfleto, uma ideia fixa de luta pela liberdade, digamos que como o próprio lhe chamou um lembrete, para que o tempo não deixe esquecer certas lutas, é uma espécie de post it na porta do frigorífico.

Uma falsificadora que falsificou documentos, em nome de uma luta, e que ficou tantas vezes confinada em casa, clandestina, são as memórias que não se podem apagar, nem esquecer.

A partir do livro de Margarida Tengarrinha DIREÇÃO E ADAPTAÇÃO Joaquim Horta INTERPRETAÇÃO Catarina Requeijo DESENHO DE LUZ E VÍDEO Miguel Manso COPRODUÇÃO Horta - produtos culturais, Truta, Museu do Aljube e São Luiz Teatro Municipal

Memórias de Uma Falsificadora, estreia de novo, agora em palco, amanhã, sábado 23 de abril, no Teatro S. Luiz, em Lisboa, e fica de segunda a sábado às 19h30, domingo às 16h00, até 30 de abril.