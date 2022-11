Agu, a criança soldado

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 28 Novembro, 2022 • 07:30

Esta é a história de Agu, uma criança que vive em África, num país sem nome. A guerra obriga-o a guerrear e passa a ser uma criança soldados. Esta peça é uma adaptação de Beasts of no Nation, escrita por Uzodinma Iweala, escritor nigeriano, que começou por escrever numa língua inventada, desse país inventado, onde se juntam todas as guerras, Paula Ferreira Pedregal encena este espetáculo, também com uma tradução perto dessa língua imaginada.

Agu é uma criança, raptada na aldeia onde vivia, com a o pai e mãe, depois de um ataque dos rebeldes, é levada.

No acampamento destes rebeldes, há muita violência, mas também há conversas entre Agu e outro miúdo que também é combatente. Lembranças da vida na aldeia mas também a esperança de uma outra vida, quando for maior, embora a guerra talvez não lhe dê futuro.

A guerra, nos olhos de crianças soldado, num pais africano, mas que pode ser num outro país qualquer, com Bestas de Lugar Nenhum.

CRIAÇÃO: Companhia de Teatro de Sintra - Chão de Oliva

PRODUÇÃO: Chão de Oliva

AUTOR: Uzodinma Iweala

ENCENAÇÃO: Paula Pedregal

DATAS: de 24 novembro a 11 dezembro

Qui a Sáb.: 21H30 | Dom: 16H00

LOCAL: Casa de Teatro de Sintra

Bestas de Lugar Nenhum, da Companhia de Teatro de Sintra, está na Casa de Teatro de Sintra, de quinta a sábado às 21h30 e no domingo às 16h00, até 11 de dezembro.