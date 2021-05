Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal...

© créditos reservados

São memórias do passado, criadas como memória do futuro. Fotografias de vários sítios, desde coleções privadas até várias fundações e instituições como a Torre do Tombo. Fotos da ciência ao trabalho, costumes das várias culturas, tiradas em vários momentos do colonialismo português. Também o lado de propaganda política, os vários lados destas fotos aqui ditas por Miguel Bandeira Jerónimo que é um dos comissários da exposição, em parceria com Joana Pontes, enumera a base de onde partiram para fazer esta escolha de fotografias.

Tanta história pode ter uma fotografia, mais do que um momento, há aqui história, e da também da própria fotografia, enquanto ferramenta para conhecer mas também para idealizar o vasto império português.

Esta pode ser mais uma janela, para que nós agora aqui neste tempo, no futuro, destas fotos, poderemos neste tempo vislumbrar o que foi o colonialismo português,, nas várias maneiras de ver e registar na objetiva.

Como olhar o passado, que já é possível mudar, mas é com certeza possível olhar de uma outra maneira, usando também as várias maneiras com que foi olhado. Somos nós, a olhar para a nossa história, olhando as fotos, tantas vezes como espelhos, mas também como bandeiras.

Visões do Império, exposição de fotografias, a história do império colonial português, no Pavilhão dos Descobrimentos, à beira Tejo, em Lisboa, ainda até ao final de dezembro.