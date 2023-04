Aldear no Douro, Tâmega e Sousa a partir deste domingo

Por Miguel Fernandes 16 Abril, 2023 • 15:16 Partilhar este artigo Facebook

Serão 11 domingos consecutivos de encontros entre a comunidade das aldeias que acolhem este projeto e os coletivos artísticos que, desde o início do ano, estão a trabalhar em conjunto mais de meia centena de processos artísticos, entre espetáculos comunitários, oficinas de saberes e sabores, instalações, conversas e percursos artísticos.

Depois de uma primeira edição de sucesso realizada em 2021, e que teve um efeito transformador em 11 aldeias do Douro, Tâmega e Sousa, mesmo com as muitas restrições impostas pela pandemia, o Aldear está de regresso. Em 2023, a comunidade de outras 11 aldeias desta região une-se a coletivos artísticos para pensar o futuro a partir das memórias, saberes e sabores.

O primeiro encontro do Aldear acontece a 16 de abril, em Felgueiras, com a comunidade de Macieira da Lixa e o coletivo Ondamarela. Mas até 25 de junho outras comunidades, aldeias e coletivos artísticos, como Burilar, Colectivo Espaço Invisível, Laboratório Maria Zimbro, Associação Discos de Platão e Coruja do Mato, tomam conta das atividades em várias datas e locais da região do Douro, Tâmega e Sousa. Em cada encontro é proposto um percurso artístico, duas oficinas de sabores e saberes, uma oficina de artes e ofícios e um espetáculo comunitário. Todos os encontros são de entrada gratuita. Toda a informação disponível em www.aldear.pt.