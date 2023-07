Algés está Alive. Festival arranca esta quinta-feira com lotação esgotada

© Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens (arquivo)

O Passeio Marítimo de Algés recebe a partir desta quinta-feira mais uma edição do NOS Alive, para três dias de música e não só. Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys e Sam Smith são os cabeças de cartaz deste ano.

As portas abrem oficialmente às 15h00. Como habitual, as boas-vindas aos festivaleiros acontecem no palco Pórtico, logo na entrada do recinto. Mas, há ainda mais seis palcos prontos para receber "mais de 110 de artistas diferentes" - NOS, Heineken, WTF Clubbling, Fado Cafe, Coreto e palco Comédia.

No primeiro dia, Red Hot Chili Peppers e The Black Keys atuam no palco principal. Os Spoon e o internacional Jacob Colier passam pelo palco Heineken. Mas como disse Álvaro Covões, em entrevista à RTP e agência Lusa, "é bom que as pessoas olhem para o calendário e organizem-se". Dos 35 artistas que atuam esta quinta-feira, fazem também parte Ana Lua Caiano e Beatriz Felício.

Na sexta-feira, dia 7 de julho, as estreias de Lil Nas X e Lizzo em Portugal, a par do regresso de Arctic Monkeys, dominam o palco NOS. Já no palco secundário, os festivaleiros vão poder ouvir o artista catalão Morad, como o português Jorge Palma. Neste segundo dia, a Bridgetown toma conta do palco WTF, contando com nomes como Papillon e Lhast.

Para encerrar o festival, dia 8 de julho, Queens of the Stone Age e Sam Smith são os "reis" do palco principal. Por lá vão passar ainda Machine Gun Kelly e a dupla Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco.

Mas como o NOS Alive não é só música, há também um espaço dedicado ao humor. Os comediantes portugueses João Pedro Pereira, Carlos Coutinho Vilhena e Luís Franco Bastos, são algumas das confirmações da 15.ª edição do festival.

Os passes gerais e os bilhetes diários para dia 6 e 7 de julho estão esgotados. Os horários das atuações já foram divulgados.

A organização recomenda que os festivaleiros cheguem cedo, coloquem protetor, utilizem chapéu e tragam um agasalho para a noite.

É permitido entrar no recinto até 15 minutos antes do fecho das portas (04h00).

Relativamente ao recinto, não há grandes alterações. "O mais importante para nós, que vem desde a política que seguimos em 2007, é ter pequenas medidas que apoiem a sustentabilidade", disse o promotor Álvaro Covões.

Por isso, a grande novidade este ano é a recolha de lixo orgânico para compostagem, seguindo o programa que a Câmara Municipal de Oeiras já está a iniciar a nível doméstico.

A grande novidade este ano é a recolha de lixo orgânico para compostagem © Maria Santos/TSF

Este é o primeiro ano em que o festival se realiza dentro da total normalidade, depois de um regresso cauteloso em 2022, após dois anos de edições adiadas devido à pandemia de Covid-19.

Por causa do festival, a Câmara de Oeiras anunciou na quarta-feira condicionamento de trânsito, entre quinta-feira e sábado, nas vias de acesso e em redor ao Passeio Marítimo de Algés.

Durante todos os dias do festival, entre as 23h30 e as 05h00 da madrugada seguinte, é interrompida a circulação na CRIL/IC17, na via descendente, entre o nó de Miraflores e a Rotunda junto à Avenida Brasília.

São também esperados "constrangimentos na circulação rodoviária", de quinta-feira a sábado, a partir das 15h00, na Avenida Brasília e na Avenida Marginal, entre Algés e o Alto da Boa Viagem, o viaduto CRIL/IC17, em Algés, e a Praça D. Manuel I, a partir das 15h.

Como alternativa, a Câmara de Oeiras sugere que seja "privilegiada a circulação pela A5, N117/Belém e N6-3 Alto da Boa Viagem".

A organização do NOS Alive anunicou também serviços especiais com destino ao Cais do Sodré, Marquês do Pombal e Oriente.

São esperadas "165 mil pessoas", 55 mil por dia e os bilhetes para sábado estão "quase a esgotar".