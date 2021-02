Alice e a Festa do Desaniversário

© Beatriz Bagulho

Por José Carlos Barreto 18 Fevereiro, 2021 • 08:00

Desaniversário, são precisamente todos os dias em que não fazemos anos, a ideia é de Lewis Carrol, sim esse mesmo o da Alice e neste caso da Fábrica das Artes, Alice no País das Maravilhas e Alice do Outro Lado do Espelho, tudo para misturar muito bem com a filosofia, mas há mais, matemática e outras coisas destas. Madalena Wallenstein, a voz desta ideia, relembra de onde vem esta ideia agora materializada, em áudio, vídeo, à distância mas também há de ter a versão presencial, depois de muitas conversas, e ligar a filosofia à discussão à volta da obra de Lewis Carrol, que também era matemático. O paradoxo, é a palavra e o conceito de parte muito do que Fábrica das Artes do CCB vai fazer. A filosofia e a Alice, a música dos Cucamonga e duplas de atores, oito para quatro espetáculos e um festival, coisas que vão acontecer agora ou mais tarde e o ciclo Festa de Desaniversário. Jogo interativo ou a parte física, quando for possível, num túnel como o da Alice no País das Maravilhas, as muitas propostas, as muitas ideias, da Fabrica das Artes, para já em digital, mas também há de ser para estar lá, no local a mexer em tudo. A Alice de Lewis Carrol na Fabrica das Artes, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa com o ciclo Festa de Desaniversário