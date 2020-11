Alkantara, Festival de Artes Performativas

© Rita Natálio

Por José Carlos Barreto 13 Novembro, 2020 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A dança e o teatro e a performance, fazem do Festival Alkantara, um lugar também de conversas alargadas e debates, daí o nome completo Festival Internacional de Artes Performativas. Este ano, como já sabemos, é uma edição especial, ainda assim os dois diretores artísticos, David Cabecinha e Carla Nobre Sousa mantém a ideia de seguir em frente, mesmo que os programadores não tenham visto muito do que vai ser apresentado nesta edição do Alkantara. Que respostas podem dar os artistas ou indicar caminhos, ter soluções? O Festival Alkantara, há muito que é muito mais do que um festival de movimento, as várias performances trazem tantas respostas, como o teatro pode estar na dança e a dança pode ter movimentos, e em tempo de pandemia, David Cabecinha sabe que há caminhos que são mostrados quando tudo passar, é também o futuro que vai estar em palco. Há 27 anos, o Alkantara apresentava-se como um Festival de Dança, hoje é mais, muito mais, é como se estivéssemos no futuro do início do Festival, afirma Carla Nobre Sousa, há tantas áreas convocadas muito para além de todas as artes de palco. Cientistas, ativistas, tanta gente de outras áreas que vem aqui, também contribuir para tudo. O Alkantara Festival tem em várias salas de Lisboa, 20 espetáculos e projetos artísticos, nove, com estreia absoluta, e vai ter online o Fórum Cultura.

Festival Internacional de Artes Performativas, Alkantara edição 2020, começa hoje, sexta feira 13 de novembro de 2020, e vai até 29 de novembro.