Alkantara, volta aos palcos de Lisboa

Histoire(s) du théâtre II / Faustin Linyekula Avec Wawina Lifeteke, Papy Maurice Mbwiti, Marie-Jeanne Ndjoku Masula, Ikondongo Mukoko, Oscar Van Rompay Mise en scène, chorégraphie, son, texte Faustin Linyekula Assistanat à la mise en scène Papy Maurice Mbwiti Costumes Ignace Yenga Vidéo L'Épopée de Lianja du Ballet National de la Compagnie Théâtre National Congolais (extraits) Production Coproduction NTGent, Studios Kabako Kisangani - Gand Cour minérale - Avignon Université Création 2019 © créditos reservados

Mónica Lapa, começou em 1993 o Festival Danças na Cidade, que desaguou no atual Alkantara, com a mesma identidade internacional e a olhar o experimental na cultura mais contemporânea.

Agora há duas vozes na frente do Alkantara Carla Nobre Sousa e David Cabecinha que traz aqui as linhas gerais desta edição com essa ideia de repensar o mundo.

O poder político dos corpos, é uma das bandeiras da edição deste ano do Festival Alkantara, o corpo como manifesto, como matéria prima da mudança.

O Alkantara começa com essa ideia de contar histórias, mas também neste caso contar a história do país do coreografo congolês, que já foi artista da cidade, em 2016, Faustin Linyekula e que vem estrear em Lisboa, História (s do Teatro II. Amanhã 13 e 14 de novembro na

Culturgest, uma peça que revisita a nação congolesa nos anos 70 e a criação do Ballet

National du Zaïre com três dos elementos originais.

A programação avança com Jezebel, da coreógrafa holandesa Cherish Menzo (13, 14 e 15 de

novembro no CCB). Aqui, a coreógrafa assume-se como protagonista de um universo musical

controlado por homens, o hip hop, para desconstruir estereótipos associados ao corpo

hipersexualizado da mulher. Nesses dias, a artista italiana Chiara Bersani vai estar no Teatro

Nacional D. Maria II, de 13 a 16 de novembro, com Gentle Unicorn. A artista italiana reflete sobre

o significado político dos corpos, partindo da experiência de um corpo com deficiência para

combater a estigmatização. Já neste fim de semana, a coreografa Clara Amaral apresenta

She gave it to me I got it from her na Biblioteca Palácio Galveias, 13, 14, 16 e 17 de

novembro, numa programação com o Teatro do Bairro Alto.

Linhas gerais sobre os primeiros dias do Festival Alkantara, que regressa assim a este formato com programação de teatro, dança, performance, festas, conversas com artistas, debates e aulas praticas.

Alkantara 2021, Festival em Lisboa de 13 a 28 de Novembro.