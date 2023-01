Almodôvar em palco com: Tudo Sobre a Minha Mãe

© Frederico Martins

Parte do filme de Pedro Almodôvar, mas com texto de Samuel Adamson, para a encenação de Daniel Gorjão, que conta a mesma história do filme, com a adaptação do texto e do palco, mas mantém uma certa traça original.

Manuela, uma enfermeira, assiste à morte do filho no dia do aniversário dos 17 anos, que morre atropelado, por causa de um autografo de uma artista famosa.

A partir daí, parte numa viagem, de Madrid a Barcelona em busca do pai, do filho que uma trans, a Lola, que não sabe que teve um filho, aí reencontra uma antiga amiga, conhece uma freira e de repente fica assistente da atriz famosa por quem o filho morreu por um autógrafo.

Em Barcelona reencontra a amiga, a Agrado, que nesta encenação, Daniel Gorjão achou por bem ter uma verdadeira mulher trans, como atriz da personagem.

Refletir a partir de uma história, na identidade de género e orientação sexual, a partir deste filme de Almodôvar com este olhar mais perto destas matérias de Samuel Adamson, matendo também a exuberância das cores e de uma certa maneira de realizar de Almodôvar.

TEXTO Samuel Adamson A PARTIR DO FILME DE Pedro Almodóvar DIREÇÃO ARTÍSTICA Daniel Gorjão ASSISTENTE DE ENCENAÇÃO João Candeias Luís e Filipa Leão TRADUÇÃO Hugo van der Ding INTERPRETAÇÃO André Patrício, Catarina Wallenstein, Filipa Leão, Filipa Matta, Gaya de Medeiros, João Candeias Luís, João Sá Nogueira, Maria João Luís, Maria João Vicente, Sílvia Filipe e Teresa Tavares MÚSICA Alberto Iglesias SONOPLASTIA E DESENHO DE SOM Miguel Lucas Mendes CAPTAÇÃO DE VIDEO João Garrinhas | Outros Ângulos PROJETO DE CENOGRAFIA (LETRAS) Bruno Terra da Motta EXECUÇÃO DE CENOGRAFIA (LETRAS) FP Solutions Lda EXECUÇÃO DE FIGURINOS Jaqueline Roxo Atelier STYLING Federico Rudari CABELOS David Xavier ASSESSORIA DE IMPRENSA ShowBuzz IMAGEM DE DIVULGAÇÃO Frederico Martins | Portuguese Soul PRODUÇÃO E DESENHO DE LUZ Teatro do Vão ESTAGIÁRIO DE LUZ César Joaquim APOIOS The Editory Hotels, BELLISSIMO CAFÉS, Riopele, Pinguim Púrpura, APICCAPS, Perfumes & Companhia, Luís Onofre, salt&sugar, Campobello, Felmini, Reve de Flo, Rufel, WOCK, Fiuza Wines, HairPlus, Polo Cultural das Gaivotas | Boavista e CML - Biblioteca de Marvila COPRODUÇÃO Teatro do Vão, Teatro Municipal do Porto e São Luiz Teatro Municipal AGRADECIMENTOS João van Zelst, Teresa Lima, João Matos, Frederico Batista, ink.debris, Maria Carvalho, João Figueiredo Dias, João Cristóvão Leitão, João Ramos, CPBC - Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, Marta Sousa Ribeiro, Tiago Martins e Caramelo Produções

Tudo Sobre a Minha Mãe, estreia amanhã, quinta feira, 11 de janeiro, e fica de quarta a sábado às 20h00, ao domingo às 17h30, até 22 de janeiro.