© pedro macedo

14 Setembro, 2020 • 22:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Numa sala de um banco, um homem, diretor de recursos humanos, chama um outro homem, para uma entrevista, tem 48 anos e nunca teve um emprego, viveu sempre com a mãe, possessiva que nem o deixava sair à rua, João Didelet é esse homem, o João. Agora, está ali diante de um homem que o quer contratar, para guardar um parque de estacionamento, do banco, durante a madrugada, Marcoantónio del Carlo é o diretor: "não estamos à procura que guarde os nossos cofres, o nosso dinheiro, estamos à procura que nos guarde lugares vazios. Amado Monstro é o titulo original do romance do espanhol Javier Tomeo, ele próprio viveu com a mãe até ela morrer, e há um segredo neste espetáculo, e no fim há um tango! sim um tango, um tango, este tango, onde tudo acaba

Amado Monstro, estreou a semana passada, na sala estúdio do Teatro da Trindade, em Lisboa e fica de quarta a domingo às 19. 00h, ainda até 25 de Outubro.