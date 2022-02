Amélia, nasceu! Infelizmente foi muito feliz, uma carta de amor

© thomy

Quando Amélia nasceu, a 2 de março de 1898, o pai escreveu um telegrama a anunciar o nascimento da quarta filha, ele que esperava ansioso por um rapaz. Malheureusement, Amélie, Est Née. Agora, a bisneta, Mónica Garnel pega nesta ideia e escreve uma carta de amor a esta mulher, cheia de força, que lutou, fez do teatro a paixão maior, e com uma grande generosidade, mas sempre com muita alegria.

Para este espetáculo, em forma de leitura encenada, Mónica Garnel com Inês Vaz e um grupo de jovens estagiários atores, juntaram vários textos, várias ideias de teatro e também a primeira peça da companhia Rey Colaço- Robles Monteiro, a junção com o marido, também um ator consagrado.

Zilda de Alfredo Cortez, uma peça de teatro que apresentou a companhia, nos vinte do século passado e foi considerada, muito ousada para a época.

Agora, neste sábado, uma leitura encenada com muita coisa, textos de teatro, entrevistas, cartas e também essa ideia de futuro, Amélia Rey Colaço, já com 80 anos, queria ter um grupo de jovens para fazer teatro.

Mónica Garnel quer escrever esta carta de amor à bisavó, mas também ao teatro e aos jovens que fazem parte desta paixão e deste espanto diante de tudo. Malheureusemnet ou heureusement, nasceram para estarem aqui também a celebrar a vida.

direção Inês Vaz, Mónica Garnel

Interpretação e contribuição artística Ana Isabel Arinto, Catarina Pacheco, Joana Bernardo, João Jonas, Siobhan Fernandes, Tomás de Almeida

ilustração ©Thomy

Mallheureusement Amélie Est Née - Uma Carta de Amor, 100 anos da Companhia Rey Colaço- Robles Monteiro, amanhã, sábado, no salão nobre, às 15h00 e depois às 16h30.