Amiga e tradutora de Silviano Santiago realça "alento" pela conquista do Prémio Camões

A amiga e tradutora de Silviano Santiago, Paloma Vidal, destaca que a conquista do Prémio Camões trouxe "alento" ao escritor numa altura em que o Brasil se prepara para ir a votos na segunda volta das eleições no país.

"É um momento muito difícil do Brasil, dramático, até, estamos com as fichas colocadas na mudança de governo no próximo domingo e então vem como um alento", afirmou, em declarações à TSF.

Para Paloma, Silviano Santiago, é "um escritor que se questiona sobre o que é fazer literatura, o que significa e as implicações políticas". Com 86 anos, prepara-se para escrever a sua autobiografia, demonstrando que "nunca parou" na carreira.

Sobre a relação com os portugueses, a responsável pela tradução da obra do escritor brasileiro para espanhol recomenda "um ensaio fundamental sobre Eça de Queirós", que "pode abrir portas" na aproximação do autor com os leitores lusos, pois ainda não há qualquer obra de Silviano Santiago publicada em Portugal, algo que deve mudar em breve.

O escritor brasileiro Silviano Santiago é o vencedor do Prémio Camões 2022. No ano passado, o galardão foi atribuído à escritora moçambicana Paulina Chiziane, autora de "Balada de Amor ao Vento" e "Ventos do Apocalipse".

O Prémio Camões de literatura em língua portuguesa foi instituído por Portugal e pelo Brasil, com o objetivo de distinguir um autor "cuja obra contribua para a projeção e reconhecimento do património literário e cultural da língua comum".

Segundo o texto do protocolo constituinte, assinado em Brasília, em 22 de junho de 1988, e publicado em novembro do mesmo ano, o prémio consagra anualmente "um autor de língua portuguesa que, pelo valor intrínseco da sua obra, tenha contribuído para o enriquecimento do património literário e cultural da língua comum".