Angelo de Sousa em Famalicão

Ângelo de Sousa é um dos nomes maiores da arte em Portugal e o titulo desta exposição diz quase tudo do autor, quase tudo o que sou capaz, para quem fez pintura, desenho, escultura, instalação, filme e fotografia, Isabel Braga, da Fundação de Serralves sublinha este titulo que parte de um outro, também de um filme sobre Ângelo de Sousa. Experimentar, mas com traço aparentemente simples, que se cruza com uma ideia base do próprio Ângelo de Sousa, o máximo de efeitos com o mínimo de recursos, o máximo de eficácia com o mínimo de esforço, e o máximo de presença com o mínimo de gritos. Esta exposição de Ângelo de Sousa na Casa das Artes em Famalicão faz aqui duplo sentido, Famalicão é um dos fundadores de Serralves e ao obra do artista já faz parte da casa das artes e isso fez todo o sentido para Isabel Braga. Ângelo de Sousa é o artista melhor representado na coleção de Serralves, mas ainda para descobrir ou redescobrir, em tempo de Natal, tranquilo, entre a simplicidade e o maior efeito.

Ângelo de Sousa, Quase Tudo o que sou Capaz, na casa das artes em Vila Nova de Famalicão, ainda até 29 de fevereiro.