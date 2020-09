"Angústia e desespero." Trabalhadores dos eventos protestam em frente à Câmara do Porto

© Pixabay

Sem trabalho devido à pandemia da Covid-19, os trabalhadores do setor dos eventos protestam esta terça-feira à noite no Porto contra a falta de respostas do Governo. A Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos quer encher a Avenida dos Aliados e já instalou cerca de mil flight cases (caixas pretas nas quais se transportam os equipamentos necessários para espetáculos) ao longo da Avenida dos Aliados.

O presidente da associação Pedro Magalhães explica que o protesto terá a duração de duas horas e será feito de "forma silenciosa".

"Iremos passar um vídeo na fachada da câmara com as palavras que demonstram o nosso estado de espírito, palavras como angústia e desespero", adianta.

A associação esteve reunida em agosto com o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, e lamenta não terem tido resposta aos pedidos que fizeram ao Governo.

Pedro Magalhães explica que há várias medidas que podem ajudar o setor como "a reposição do lay-off simplificado", visto que estas empresas "não tiveram qualquer retoma", o adiamento de amortizações e a isenção de IUC (Imposto Único de Circulação)

A manifestação dos trabalhadores do setor dos eventos está marcada para as 21h00 na Avenida dos Aliados, no Porto.