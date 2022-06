Por TSF 27 Jun, 2022 • 12:43

O regresso aos palcos portugueses do 'rapper' norte-americano Post Malone da cantora brasileira Anitta marcaram o quarto e último dia do Rock in Rio.



As portas da 'cidade do rock', no Parque da Bela Vista, fecharam às 2h00 da madrugada, depois de uma noite com lotação esgotada.



Ao longo de quatro dias, segundo a organização, o Rock in Rio recebeu cerca de 287 mil pessoas: 74 mil no dia 18 de junho, 63 mil no dia 19, 70 mil no sábado e 80 mil no domingo.