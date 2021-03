Anne Teresa de Keersmaeker De Volta ao Porto

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 11 Março, 2021 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Revisitar, é sempre uma palavra que pode induzir uma máquina do tempo, neste caso esta peça, de Anne Teresa de Kersmaeker que se junta a outra peça marcante, Drumming de Steve Reich.

Agora com novos bailarinos, que trazem uma outra ideia da obra, e a gravação digital foi feita de propósito, logo Tiago Guedes, diretor artístico do Teatro Municipal do Porto, O Rivoli, garante que é mais do que uma câmara fixa diante do palco.

Um espetáculo ao vivo, ou no digital, já sabemos que estamos diante de uma outra coisa, mas Tiago Guedes relembra que este trabalho para o digital abriu portas, para outras entradas de várias artes, que trabalham em conjunto, a dança, a música e o vídeo.

Um fim de semana inteiro, para de uma certa forma homenagear o trabalho da coreografa belga Anne Teresa de Kersmaeker, no Porto, onde esteve na Capital Europeia da Cultura em 2001. Quando os palcos se mantemos vazios, abrem-se outras ideias, para que a arte se mantenha viva e consiga alimentar as várias muitas outras ideias.

Anne Teresa de Keersmaeker, o fim de semana todo no Rivoli, Teatro Municipal do Porto, começa amanhã, sexta feira, 12 de março de 2021, com Drumming de Steve Reich, a partir das 21h00