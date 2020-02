Antes e Depois da Karnart

© créditos reservados

A Associação KARNART vai propor um ciclo de quatro ideias, e começa agora com Antes e Depois, como estava o local onde hoje está montado O Gabinete de Curiosidades e por onde já andou a KARNART nestes últimos anos. Luís Castro é uma das caras desta ideia de criar espetáculos a partir de Perfinst, ou seja performance e instalação, mas antes...o inicio do longo trabalho feito neste pavilhão transformado em local de muitos objetos, de muitos espaços. Um espaço, quase destruído, sem alma,, mas mantendo muitos dos objetos que Lagoa Henriques gostava de manter, colecionar e este espetáculo Antes de Depois vai por esse caminho do tempo, sempre seguindo as fotografias de Alípio Padilha. O espaço como gabinete de curiosidades que segue também o passado que já foi, como ateliê de Lagoa Henriques, onde os objetos fazem parte deste espaço e deste tempo. Este é o espaço, agora revisitado neste passado do antes e depois

Conceção: Luís Castro, Interpretação: Isabel Gaivão, Fotografias: Alípio Padilha

Antes e Depois, estreia a amanhã, terça feira, 25 de fevereiro, no Gabinete de Curiosidades da KARNART, na Avenida da India, em Lisboa, a seguir ao Centro Cultural de Belem, às 20h00. E fica até 29 de fevereiro.