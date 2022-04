"Antítese entre o centro e interior." Primeiro Centro de Estudos do Centralismo nasce em Miranda do Douro

© Photo by Cristina Gottardi on Unsplash

O primeiro Centro de Estudos do Centralismo vai funcionar em Mirando do Douro. A ideia surgiu depois de o ex-ministro das Finanças Miguel Cadilhe ter doado à biblioteca municipal todos os documentos, livros e registos que tinha sobre este tema.

Helena Barril, presidente da Câmara de Miranda do Douro, conta à TSF como se concretizou este projeto.

"Esta ideia surgiu de um desafio que o doutor Miguel Cadilhe lançou ao professor Óscar Afonso, que é o nosso presidente da Assembleia Municipal, e o objetivo é angariarmos estas coleções de biblioteca que há pelo país, para criarmos essa biblioteca e, a partir daqui, criarmos o centro e dinamizarmos esta temática. Na primeira reunião que tive com o professor Miguel Cadilhe, ficou-me na ideia uma palavra que ele utilizou que foi 'criar uma antítese entre o centro e o interior' e esta antítese consegue-se pela criação do Centro de Estudos do Centralismo", explica.

A autarca de Miranda do Douro acredita que este novo espaço vai chamar mais pessoas à região e indica alguns nomes que já se juntaram a este centro.

"Inicialmente começamos pelas obras literárias e artigos que o doutor Miguel Cadilhe foi angariando e adquirindo. No fundo, é parte da biblioteca que ele tinha sobre esta temática, que ele doou ao Centro de Estudos do Centralismo, aqui em Miranda do Douro. Há obras, artigos escritos por ele e tudo começou por aí. Só que, entretanto, isto foi tendo repercussão e já temos outras pessoas a colaborar com doações, nomeadamente o professor Valente Oliveira e o professor Carvalho Guerra", adianta.

No futuro, o Centro de Estudos do Centralismo poderá criar bolsas de estudo que permitam investigar este tema. Numa primeira fase, o Centro de Estudos do Centralismo vai funcionar no edifício do Arquivo Municipal da câmara de Miranda do Douro.