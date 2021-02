António Zambujo de regresso a voz e violão

António Zambujo © Igor Martins/Global Imagens

Por Miguel Fernandes 12 Fevereiro, 2021 • 14:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É no formato da essência original que Zambujo se vai apresentar, com novo disco, no dia 23 de abril. O cante, o fado, mas também os sons do Brasil sempre inspiraram o cantor, que foi buscar àquela ideia de João Gilberto, e condicionado por estes tempos de pandemia, o voltar à raiz das músicas.

"Lote B" é a primeira história de um novo disco de originais que chega quase 20 anos depois da estreia de António Zambujo com "O Mesmo Fado". A assinatura deste primeiro tema é de Luís Martins e Pedro da Silva Martins, alguns dos autores com quem Zambujo trabalha. De resto, há também uma recolha do arquivo de Zambujo, que, nos últimos meses, montou o puzzle para "António Zambujo Voz e Violão".

Miguel Fernandes dá a conhecer o novo projeto de António Zambujo 00:00 00:00

Um período "triste" - este da pandemia e da cultura cancelada -, segundo António Zambujo, que, ainda assim, teve uma ou outra luz como o convite especial para participar no disco de celebração dos 75 anos da cantora brasileira Gal Costa.

Agora, António Zambujo abre a janela para aquele que será o oitavo álbum de originais. "Lote B" marca o regresso do cantor e compositor, a voz e violão, com mais histórias cantadas para conhecer dia 23 de abril