ANULADO Concerto Encenado, A Valquiria de Wagner

Wagner deve ter empregado, aqui na Valquíria toda a inspiração porque tornou-se a ópera, o momento mais sublime do conjunto do Anel de Nibelungo. Esta é uma versão encenada, que tem o trabalho de bastidores, no canto do maestro João Paulo Santos que vê em Wagner e na Valquíria o brilho das quatro óperas. Esta versão que vai estar no CCB, em Lisboa e depois no Coliseu no Porto, é a chamada versão encenada, que é digamos um compromisso entre a versão de concerto, e a versão de ópera com encenação. Wagner sublime, com a Valquíria em cena, encenado, agora só em Outubro

A Valquíria de Wagner, foi anulada por causa da contingência do COVID-19, está agendada para 22 e 25 de ooutubro.