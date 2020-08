Apesar das limitações, será "memorável". Feira do Livro do Porto começa esta sexta-feira

Edição de 2019 © André Rolo/Global Imagens

Começa esta sexta-feira e decorre até 13 setembro a Feira do Livro do Porto, nos jardins do Palácio de Cristal. Em contexto de pandemia, a lotação foi reduzida para 3500 pessoas, o recinto estará delimitado e, em vários locais, haverá equipas de assistentes e monitores, assim como da Proteção Civil.

O gel desinfetante estará espalhado pelo recinto, e o uso de máscara será obrigatório no interior. Além dos 120 'stands', de um total de mais de 80 entidades, a feira, com espaço próprio para a apresentação de livros e sessões de autógrafos, será também feita de cinema, debates, lições, concertos, espetáculos ou oficinas.

Ouça a antecipação de Nuno Faria. 00:00 00:00

Nuno Faria, coordenador da programação do certame, adianta à TSF que é possível esperar "um festival literário com uma forte dimensão cultural, com diferentes tipos de eventos e espetáculos, que vão desde concertos a conversas e debates". Esta edição reúne "alguns que eventos que foram impossibilitados devido à situação de pandemia".

Livros, música, debates e outras iniciativas organizadas pela Câmara do Porto fazem antecipar uma "edição memorável", apesar dos cuidados acrescidos. "Haverá várias limitações e orientações de circulação na feira, regras que são restritivas mas que concorrem para a segurança dos visitantes e para a serenidade no usufruto deste espaço maravilhoso dos jardins do Palácio de Cristal", esclarece Nuno Faria. "Apostámos numa maior simultaneidade de eventos", acrescenta ainda.

