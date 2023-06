Após mais de mil metros quadrados "a cotonete", Sé Catedral do Funchal está no auge do "esplendor"

© By PESP/ Wikimedia - Own work, CC BY-SA 4.0

O restauro dos tetos Mudéjares da Sé Catedral do Funchal foi distinguido esta segunda-feira nos Prémios Europeus do Património Cultural Europa Nostra e o responsável pelo património cultural da Madeira, Francisco Clode, não esconde o entusiasmo com este projeto que "pôs um mudo a falar".

Francisco Clode, que foi também líder da equipa responsável pelo trabalho apresentado, destaca um esforço coletivo que permitiu ultrapassar "muitas dificuldades" e atribuir à Sé o auge do seu "esplendor".

"É um prémio de reconhecimento internacional do esforço que todos fizemos. Não nos devemos esquecer que tudo isto aconteceu durante a pandemia, com logísticas muito complicadas de quarentenas, de técnicos e foi muito difícil", confessa à TSF.

Clode sublinha ainda que o facto de estarem numa ilha complica a vinda dos técnicos, mas aponta que este é um dos motivos pelo qual está "muito satisfeito" com a "grande aposta" feita e que foi "uma aposta conseguida".

Os restauros dos tetos de madeira da Sé Catedral do Funchal exigiram muitos cuidados e foram um trabalho minucioso. "São mais de mil metros quadrados a cotonete", afirma o responsável, que se revela fascinado por terem conseguido transformar "uma coisa que era invisível e praticamente desconhecida" num "novo atrativo turístico e cultural".

"O que é extraordinário é como um trabalho de conservação e restauro cria visibilidade a uma coisa que está há praticamente 500 anos invisível. É pôr a falar uma pessoa que está muda há muito tempo", afirma à TSF.

Francisco Clode diz-se entusiasmado pela reação das pessoas que visitam a Sé: "É o perfeito deslumbramento."

"Porque agora a Sé, com o seu retábulo mor restaurado e com o teto restaurado é um verdadeiro esplendor", destaca.

O responsável pelo património cultural da Madeira esclarece ainda que como a Sé do Funchal está localizada no centro da cidade, "sempre teve muitíssimos visitantes", pelo que o fator diferenciador após o restauro dos tetos é "o interesse renovado e uma enorme chamada de atenção que leva as pessoas a ver a nova maravilha".