Aprendemos nos Livros, ou nas Florestas?

Partindo da ideia de raiz, essa rede de comunicação, é das árvores que saem os livros e dessa ideia parte esta exposição que mostra os livros de um grande espólio que o diretor do Museu da cidade do Porto, Nuno Faria, quer também revelar, fazer brotar da terra, fértil, que é a Biblioteca Municipal, também para a questionarmos. Um gabinete do som, matéria-prima para o museu da cidade do Porto, que ele próprio tem uma raiz alargada a toda a cidade, de uma ponta a outra, Nuno Faria até chega ao ponto de afirmar que é preciso repensar onde está agora o conhecimento hoje? Esta exposição, Livros são Árvores, Bibliotecas são Florestas, montada no gabinete do som, só podia ter material relativo ao som, som que ouve enquanto se vê. Livros, páginas de livros, imagens e sons de um certo mundo natural planta e animais, a exposição traz um ideia de círculo, cortamos árvores para fazer livros, para melhor compreender a natureza e guardar essa memória e sabedoria.

Livros são Árvores, Bibliotecas são Florestas, exposição do Museu da cidade do Porto, no gabinete do som da Biblioteca Publica Municipal ainda até 26 de dezembro.