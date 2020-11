Aqui há Gato, a livraria preferida dos portugueses

© Teresa Dias Mendes/TSF

A livraria preferida dos portugueses faz este mês 13 anos. O número não antecipa azares, mesmo em plena crise motivada por um vírus que confina o negócio à venda de livros e a ensaios de oficinas de arte através das redes sociais.

Aqui, em Santarém, a livraria infantil é muito teimosa. "Ok, então vamos lá contar histórias", assim pensou, assim fez Sofia Vieira, desde 14 de março, quando as portas se fecharam. Com dois telemóveis, ela derrubou as distâncias e foi entrando pela casa dos miúdos. No país e mais além. Até hoje. E até quando?

"Aqui há gato" há 13 anos. Reportagem de Teresa Dias Mendes com trabalho técnico de Miguel Silva.

Não há resposta para a pergunta, mas histórias não faltam por aqui. Sofia Vieira, a alma da livraria infantil, que em setembro foi eleita a livraria preferida dos portugueses, na votação online, promovida pela Porto Editora, vai contar-nos como foi e como é. E agradece a todas as pessoas, que ao longo dos últimos meses, a ajudaram a superar e a resistir.

Fomos pois até Santarém, percorrendo as ruas do centro histórico, onde várias pegadas de gato nos guiam até ao nº 21 da Rua Dr. Mendes Pedroso. Conhecemos a Migas, (sim, ali há mesmo gato), e a Sofia e a Rita.

Sentadinhas na cadeira dos miúdos, demos corda à conversa.